Miguel Oliveira termina corrida sprint em 12.º lugar

O piloto espanhol Maverick Viñales (Aprilia) venceu a corrida sprint do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, numa prova em que Miguel Oliveira (Aprilia) foi o 12.º classificado.

Maverick Viñales, que sofre de uma gastroenterite, cumpriu as 12 voltas com o tempo de 19.36,685 minutos, deixando na segunda posição o compatriota Marc Márquez (Ducati), a 0,887 segundos, com o também espanhol Jorge Martin (Ducati) em terceiro, a 1,170 segundos.

O bicampeão Francesco Bagnaia (Ducati) foi quarto e, com este resultado, manteve o comando do campeonato, com 37 pontos, mais dois do que Jorge Martin.