Max Verstappen sai na frente do GP da Austrália

Max Verstappen, da Red Bull, conquistou este sábado a terceira “pole position” consecutiva no Mundial de Fórmula 1 ao garantir o melhor tempo na qualificação para o Grande Prémio da Austrália, terceira corrida da temporada.



O tricampeão mundial fez a melhor volta na derradeira tentativa, com o tempo de 1.15,915 minutos, batendo o espanhol Carlos Sainz, em Ferrari, por 0,270 segundos e o companheiro de equipa, o mexicano Sérgio Pérez, por 0,359.

"Tem sido um fim de semana complicado mas, no final, conseguimos", disse o campeão holandês, que manteve um aceso duelo com Sainz ao longo da sessão, com vantagem para o espanhol nas duas primeiras etapas (Q1 e Q2). Todavia, na fase final, a Q3, o piloto da Red Bull não deu hipóteses à concorrência.

Na primeira das duas tentativas de voltas lançadas assumiu logo o comando das operações, acabando por ainda melhorar o seu tempo na derradeira tentativa, sendo o único piloto a baixar ao segundo '15'.

Carlos Sainz, que ainda recupera de uma apendicite aguda que o afastou da ronda anterior, na Arábia Saudita, voltou a bater o seu companheiro de equipa na Ferrari, o monegasco Charles Leclerc, que não foi além da quinta posição, atrás do britânico Lando Norris, da McLaren.

"Têm sido umas semanas difíceis. Estive até à última na cama a ver se conseguia estar aqui. É difícil de acreditar nesta primeira linha. No início estava um pouco enferrujado mas depois encontrei o ritmo. Não estou no meu momento mais confortável mas consigo cumprir", sublinhou o piloto espanhol, que sabe estar de saída da escuderia italiana no final da temporada, altura em que será substituído pelo britânico Lewis Hamilton.

O sete vezes campeão mundial não chegou sequer à derradeira fase da qualificação, sendo eliminado na Q2.

Hamilton vai, assim, partir do 11.º lugar da grelha, enquanto o seu companheiro de equipa e compatriota, George Russell, parte do sétimo lugar.

De fora está o norte-americano Logan Sargeant, da Williams, depois de o companheiro de equipa, o tailandês Alexander Albon, ter danificado o chassis do seu monolugar nos treinos livres de sexta-feira.

Sem peças de substituição, a Williams decidiu entregar o carro de Sargeant a Albon, que acabou por se qualificar no 12.º posto.

Esta foi a 35.ª pole position da carreira para Max Verstappen, que garantiu uma maior diferença para o segundo classificado (0,270 segundos) do que aquela que separou os quatro carros seguintes (0,250 segundos).

Um fator que indica o nível de competitividade da disciplina sem a presença do grande dominador dos últimos dois anos.

Em 2023, o holandês venceu 19 das 22 corridas disputadas.

O GP da Austrália é a terceira ronda da temporada de 2024.

Max Verstappen chega a esta prova na liderança do campeonato, com 51 pontos, mais 15 do que o companheiro de equipa, Sérgio Pérez.