Biografia de Ayrton Senna atualizada para assinalar 30 anos da sua morte

Foi a 21 de março de 1960, há 64 anos esta quinta-feira, que nasceu Ayrton Senna, um dos pilotos mais famosos icónicos da Fórmula 1. Em 2024 assinalam-se ainda os 40 anos da sua estreia na modalidade, em 1984, e os 30 anos da sua morte, em 1994.

Para assinalar esta última data, a biografia do piloto brasileiro, editada originalmente em 2004 (fará 20 anos, outra data redonda), tem agora uma nova edição com mais de 100 trechos inéditos.

Há mais dados sobre a relação entre Senna e Adriane Galisteu, novas informações sobre os bastidores da McLaren e outros pormenores da carreira.

Lewis Hamilton dará um contributo à biografia, para explicar a importância do seu ídolo e o que sentiu quando aconteceu o acidente de 1 de maio, que o vitimou.

Este ano contará, ainda, com outras homenagens à carreira do piloto. A sobrinha de Senna, Lalalli, prepara um exposição de bustos em São Paulo, no salão da McLaren.

Em Itália, é inaugurada esta quinta-feira um exposição de fotografias da carreira e vida de Senna. Ao todo são 94 fotografias inéditas para serem vistas no Museu San Domenico.

Ayrton Senna ganhou o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 por três vezes e é apenas um de três pilotos brasileiros a alcançar este título. Até ao fim da sua vida, estabeleceu 65 pole positions e ganhou 41 Grandes Prémios.