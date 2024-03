Morreu Joaquim Santos, antigo campeão nacional de ralis

O antigo piloto de ralis Joaquim Santos morreu esta segunda-feira aos 71 anos, confirmou à agência Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim.

"Aconteceu de forma repentina. Foi encontrado morto em casa”, disse o líder federativo. “É uma perda enorme para o desporto motorizado português. Foi um dos melhores pilotos de sempre que Portugal já teve nos ralis. Marcou mais do que uma geração de amantes da modalidade”, frisou Ni Amorim.

Joaquim Santos foi campeão nacional de ralis por quatro vezes, em 1982, 1983, 1984 e 1992. A carreira de Joaquim Santos ficaria, também, marcada pelo fatídico acidente sofrido na edição de 1986 do Rali de Portugal, em Sintra, que provocou dois mortos e cerca de três dezenas de feridos após o despiste do Ford RS 200, num troço em Sintra, que atingiu vários espetadores alinhados à beira da estrada.

Joaquim Santos somou 47 vitórias em ralis nacionais, primeiro com um Ford Escort 1800 da Diabolique e, mais tarde, com o Toyota Celica. As causas da morte não são ainda conhecidas.

A FPAK tem intenção de publicar um voto de pesar esta terça-feira, em memória de Joaquim Coelho da Rocha Santos.