Ollie Bearman quer entrar no quadro permanente da Fórmula 1 em 2025

O “sonho de criança” de Ollie Bearman é conseguir um lugar na Fórmula 1 no próximo ano. O jovem piloto da Ferrari substituiu Carlos Sainz para a estreia no Grande Prémio da Arábia Saudita e terminou a corrida no sétimo lugar, à frente de Lewis Hamilton.

“É um sonho de criança que eu adoraria concretizar. Tenho de continuar a trabalhar na Fórmula 2 para ter a certeza de que consigo um assento na Fórmula 1. É o meu objetivo principal este ano”, disse Bearman à BBC East, sobre entrar na grelha principal da competição.