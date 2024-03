Miguel Oliveira arranca de 14.º para corridas no Qatar

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) vai arrancar do 14.º lugar para a corrida sprint deste sábado e para o Grande Prémio do Qatar, a prova de abertura do Mundial de 2024 de MotoGP.

O atleta de Almada não conseguiu apurar-se para segunda parte da qualificação, tendo sido o quarto piloto mais rápido na Q1. O colega de equipa, Raul Fernández, foi o mais rápido na Q1, mas apenas conseguiu o 12.º tempo mais rápido na Q2.

Quem arranca da pole position é Jorge Martin, piloto da Pramac Ducati, seguido da Aprilia de Aleix Espargaro e da Ducati oficial de Enea Bastianini. O bi-campeão em título, Francesco Bagnaia (Ducati), parte do 5.º lugar.

Marc Márquez, que se estreou numa Ducati com as cores da Gresini depois de 11 temporadas com a Honda - em que conquistou seis campeonatos mundiais - vai partir do 6.º lugar.

A primeira corrida sprint do ano começa às 16 horas. É a primeira vez que Miguel Oliveira compete com as cores da Trackhouse - equipa que substituiu diretamente a RNF, pela qual o português competiu em 2023 depois de abandonar a KTM.