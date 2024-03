Ollie Bearman. A história do rapaz que vai fazer roncar um dos Ferrari no GP da Arábia Saudita

Ollie Bearman era uma figura, até agora, desconhecida do grande público. Contudo, o azar de Carlos Sainz, que vai ter de ser submetido a uma cirurgia por causa de uma apendicite, é a oportunidade para o jovem Bearman se dar a conhecer aos amantes das corridas motorizadas na segunda corrida da temporada, na Arábia Saudita.

O piloto britânico, que obteve a pole position para a última corrida de Fórmula 2, também em Jeddah, vai agora estrear-se no campeonato mais importante do automobilismo. E com a mais admirável das notas: será o mais jovem piloto de sempre a conduzir um Ferrari na F1, com 18 anos e 10 meses.

Na sua conta oficial na rede social X (ex-Twitter) tem uma fotografia que faz jus ao seu nome – um urso de peluche tapa-lhe o rosto. É ali que o condutor descreve os seus maiores feitos como profissional.

Foi vencedor da ADAC Fórmula 4, em 2021, e, ainda no mesmo ano, ganhou o campeonato italiano na mesma categoria. Consta ainda na descrição que é membro da Academia de Pilotos da Ferrari.

A Renascença foi à procura de mais informação do ainda misterioso piloto que se vai estrear na Fórmula 1 este sábado.

Não é preciso viajar muito atrás no tempo para conhecer o início do percurso de Ollie Bearman. O jovem, nascido em 2005, iniciou a sua relação com os automóveis motorizados em 2013, com apenas oito anos, no Clube Britânico de Karting.

Segundo a sua página oficial na internet, em apenas um ano, Bearman ficou nos primeiros cinco classificados no Grande Prémio da Grã-Bretanha. Um ano depois, ficou em quarto lugar no campeonato nacional de cadetes do país.

Bearman, ainda uma criança, já começava a dar nas vistas e isso mesmo veio a confirmar-se quando começou a competir nos júniores, em 2018. A nível internacional limpou tudo, como a Winter Cup, em Valência, a European Series e o Campeonato do Mundo em França.

Contudo, em 2020, chegou a altura de abandonar os karts para se dedicar aos carros mais a sério. O sucesso também foi praticamente imediato. Fez a sua estreia na Fórmula 4 no mesmo ano, no campeonato italiano.

Em 2021, juntou-se à Van Amersfoort Racing para atacar com toda a força os campeonatos italiano e alemão, mais uma vez na Fórmula 4. Entrou com tanta vontade que acabou por levar para casa o título de campeão nas duas ocasiões.

A partir daí, foram três anos de ascendência no mundo do desporto motorizado. Em 2022, Bearman juntou-se à Academia de Pilotos da Ferrari e venceu, no mesmo ano, uma corrida de Fórmula 3. Para além disso, conseguiu estar presente em oito pódios da categoria.

No ano seguinte, já na Fórmula 2, venceu quatro corridas e subiu a seis pódios, tendo também conseguido três pole positions.