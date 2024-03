Apendicite afasta Sainz do GP da Arábia Saudita

Carlos Sainz não vai correr no Grande Prémio da Arábia Saudita, que decorre este fim de semana, depois de ter sido diagnosticado com uma apendicite que vai requerer uma intervenção cirúrgica.

De acordo com a Ferrari, o piloto espanhol será substituído por Oliver Bearman, piloto de reserva de 18 anos que corre em Formula 2, campeonato de que não fará parte nesta ronda.

O GP da Arábia Saudita está marcado para sábado, às 17h (hora de Lisboa), no circuito de Jedah, e decorrerá excepcionalmente no sábado devido ao início do Ramadão, que tem lugar a partir de domingo.