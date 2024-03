Verstappen garante que quer ficar na Red Bull

O campeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, garante que está feliz na Red Bull e que quer cumprir contrato, até 2028.

Em declarações à “Sky Sports”, esclarece: "Foi por isso que assinámos um contrato tão longo para estarmos aqui. Claro que depende do desempenho do carro. A partir de 2026 existem dúvidas devido às alterações no novo regulamento, mas eu sabia disso quando assinei o contrato e sei o que eles fizeram por mim durante a minha carreira. Sem dúvida que a minha intenção é ficar com esta equipa, estou muito feliz aqui”.

Verstappen não comenta as polémicas que têm assolado a equipa neste princípio de temporada: "Eu sou o piloto, não sei o que se está a passar lá em cima. Da minha parte, fui contratado para me concentrar apenas no desempenho e no que estamos a fazer como equipa na pista, neste momento acho que temos um grande carro e estamos ansiosos por um grande ano”.

O piloto tem sido associado à Mercedes desde que o seu pai deixou críticas ao patrão da Red Bull, Christian Horner, e se reuniu com o líder da Mercedes Toto Wolff.