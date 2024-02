Kris Meeke lidera rali Serras de Fafe

O piloto norte-irlandês Kris Meeke (Hyundai i20) lidera o rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto.

Meeke, que compete pela Hyundai Portugal, concluiu as duas especiais do dia com o tempo de 15.28,2 minutos, batendo o boliviano Marco Bulacia (Citroën C3) por 14 segundos e o português Armindo Araújo (Skoda Fábia) por 23,8.

O campeão nacional em título, Ricardo Teodósio (Hyundai i20), não foi além do 10.º lugar, já a 56,2 segundos do companheiro de equipa.

No sábado, disputam-se mais nove troços.

Esta prova abre o Campeonato de Portugal de Ralis.