Red Bull apresenta o novo RB20 e muda conceito que dominou a F1

Entre as mudanças mais notórias está a entrada de ar nas laterais do carro , que é praticamente invisível nas fotos oficiais e que passou a ter a parte superior mais avançada. O RB19 apresentava uma entrada de ar com um "lábio" inferior mais avançado, uma tendência adotada em vários carros já apresentados para a temporada de 2024.

O RB19 foi uma clara evolução do carro que venceu o campeonato de 2022. Max Verstappen venceu 19 corridas, mas foi derrotado algumas vezes em sessões de qualificação. Assim, o conceito que tem dominado a F1 desde que as regras dominadas pelo efeito de solo entraram em vigor foi, no mínimo, atualizado.

A equipa Red Bull apresentou esta quinta-feira o RB20, o monolugar com que vai disputar a temporada de 2024 do campeonato mundial de Fórmula 1 . O novo carro apresenta uma clara mudança de conceito aerodinâmico face ao RB19, carro que venceu 21 das 22 corridas da temporada de 2023 e levou Max Verstappen ao terceiro título consecutivo.

Outra alteração visível é uma cobertura de motor semelhante à que a Mercedes usou em 2023, com uma elevação em cada lado até à zona da asa traseira do carro. Christian Horner, diretor da equipa, defendeu a nova abordagem, explicando que "não é tática", mas "baseada em performance e no que estamos a ver através das nossas ferramentas de simulação".

O detalhe mais importante, o fundo do carro, não é visível, naturalmente. Mas o carro já se estreou em pista, num breve teste, e o diretor técnico da equipa, Adrian Newey, diz que o carro se "comportou como esperado".

Já Max Verstappen, que vai procurar imitar Sebastian Vettel e conquistar um quarto título consecutivo pela Red Bull, descreveu a abordagem como uma "agressividade controlada".

A temporada de F1 de 2024, com 24 corridas, começa a 2 de março, com o Grande Prémio do Bahrein, e marca o regresso à China após a pandemia de covid-19. Antes, entre 21 e 23 de fevereiro, há tempo para os testes de pré-temporada, também no Bahrein.