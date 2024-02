Carlos Sainz respeita a decisão da Ferrari em contratar Hamilton, mas revela-se “surpreso”

Carlos Sainz “respeita completamente” Lewis Hamilton e não tem ressentimentos com o facto do sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1 ter assinado com a Ferrari, disse o espanhol à "Sky Sports News".

“Surpreendeu-me, mas deu-me tempo de pensar sobre o assunto, para perceber o que se estava a passar e tentar seguir em frente e pensar que ainda temos um ano pela frente com a Ferrari. Eu quero fechar o meu capítulo aqui da melhor forma”, disse o condutor espanhol à "Sky News".

Lewis Hamilton vai continuar a conduzir pela Mercedes até ao final de 2024. Em 2025, vai substituir o espanhol, que ainda não tem o futuro decidido. O seu contrato com a Ferrari termina no fim do ano e Sainz procura, agora, a sua quinta equipa em 10 anos de Fórmula 1.

Desde que saiu da McLaren para se juntar à Ferrari, Carlos Sainz ganhou as suas duas primeiras corridas na sua carreira de Fórmula 1.

Sainz afirmou, ainda, que a Ferrari o informou da transferência antes do mundo ter tido conhecimento, no dia 1 de fevereiro.