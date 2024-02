Emoção e aplausos na inauguração da estátua memorial do piloto Paulo Gonçalves

A escultura de homenagem ao antigo piloto de motas Paulo Gonçalves foi inaugurada este sábado em Esposende, distrito de Braga, num clima de emoção, recordando o legado que o desportista, que faleceu em 2020, deixou ao concelho e ao país.

A obra de arte, com mais de cinco metros de altura, e composta por mais de 27.600 peças mecânicas recicladas, retrata o piloto em cima de uma mota, com a roda da frente levantada, numa duna no deserto da Arábia Saudita, onde Paulo Gonçalves viria a morrer, na sequência de um acidente na 42.ª edição do Rali Dakar.

"Foi uma perda muito grande, pois o Paulo [Gonçalves], além de ser um motociclista de excelência, tinha também um grande significado para a nossa comunidade, por se envolver em vários projetos sociais, desportivos e ambientais", disse Benjamim Pereira, presidente da Câmara de Esposende.

A escultura ficou localizada na parte nascente da cidade, junto à Estrada Nacional 13, e integrada num novo parque urbano construído pela autarquia, e também batizado com o nome do piloto natural da freguesia de Gemeses.

"É um local onde passam milhares de pessoas, nomeadamente muitos motociclistas. Faz todo o sentido estar integrada num parque, tem outras valências que o Paulo também gostava", partilhou o autarca.