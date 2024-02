Lewis Hamilton vai trocar a Mercedes pela Ferrari em 2025

Lewis Hamilton vai deixar a Mercedes e assinar pela Ferrari para a época 2025 de Fórmula 1, segundo avança a Sky Sports, esta quinta-feira.

O piloto britânico, de 39 anos, sete vezes campeão do mundo, terminará, assim, uma ligação de 18 anos (a contar com 2024) à Mercedes, que o acompanha desde a primeira época na F1 - seis anos (2007 a 2012) na McLaren Mercedes e oito (2013 a 2024) na Mercedes.

Hamilton assinou, em 2023, um contrato de dois anos, que terminaria no final de 2025. No entanto, de acordo com a televisão britânica, só ficará mais uma temporada na Mercedes, antes de rumar à Ferrari.

Uma mudança que abala o mundo da Fórmula 1, mas que se justifica, por exemplo, pelo insucesso recente da Mercedes, em geral, e do próprio Hamilton, em particular. A escuderia não vence uma corrida desde 2022 e o piloto desde 2021. Foram as duas últimas vitórias da Mercedes.

Entretanto, prossegue o domínio de Max Verstappen, tricampeão mundial, e da Red Bull. Em 2024, o neerlandês conquistou 19 dos 22 Grandes Prémios do calendário; a construtora austríaca venceu 21 (dois para Sérgio Pérez). Carlos Sainz, da Ferrari, foi o intruso, em Singapura.

Além dos sete Mundiais de F1, um máximo histórico partilhado com Michael Schumacher, Hamilton é recordista de vitórias (103), de "pole positions" (104), de pódios (197) e de pontos (4639.5), entre outros.