Ferrari renova com Leclerc

A Ferrari renovou contrato com Charles Leclerc na Fórmula 1. No entanto, a equipa não revelou detalhes sobre a duração.

O piloto monegasco mostrou-se feliz com a renovação.

"Estou muito satisfeito em saber que continuarei a usar o fato de corrida da Ferrari por mais algumas temporadas. A Ferrari significa tudo para mim, correr por esta equipa é o meu sonho desde os três anos, costumava assistir ao Grande Prémio do Mónaco na janela do apartamento de um amigo na curva Sainte Devote e ficava sempre atento aos carros vermelhos, com o sonho de um dia correr pela Ferrari".

Leclerc entrou para a academia de pilotos da Ferrari em 2016, após o título da GP3. Em 2018 estreou-se na Fórmula 1 pela Sauber e foi promovido à Ferrari para substituir o campeão mundial Kimi Räikkönen, em 2019.



Até agora, o monegasco soma 5 vitórias, 23 pole positions e 30 pódios.