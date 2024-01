Arganil e Lousã não tem dúvidas: "Retorno [do Rali de Portugal] é avassalador"

Começa esta quinta-feira o Mundial de Ralis em Monte Carlo. A este propósito, Bola Branca falou com duas das autarquias que vão receber o Rali de Portugal em maio deste ano. Arganil e Lousã não tem dúvidas: o Rali é vantajoso para a região e deve continuar por muitos e bons anos.

João Santos, vereador do desporto da Câmara da Lousã, confirma à Renascença que “já foram feitas reuniões preparatórias e visitas técnicas ao troço”.

“Estamos a fazer o trabalho de forma estruturada para podermos ter tudo preparado para que o dia 10 de maio seja novamente uma festa onde todos os aficionados do Rali possam usufruir desta que é uma das mais icónicas passagens do nosso Rali”, conta.

O Rali é um marco incontornável na região e o vereador não tem dúvidas: “O retorno é bastante positivo, e basta ver a dinâmica gerada uns dias antes no concelho (…), mas temos registado com agrado uma adesão bastante positiva à restauração e aos alojamentos em torno do Rali. O facto de o Rali ocorrer normalmente à sexta-feira na Lousã faz com que algumas pessoas prolonguem a sua estadia, venham em família e passem o fim de semana”.

João Santos lembra ainda que 2024 é um ano importante para a zona porque, para além do Rali de Portugal, a Lousã “terá também um novo evento que também entendemos como excelente fator de promoção, não só do concelho, mas da região, que é no dia 19 de agosto uma partida da Vuelta a Espanha [em bicicleta], que terá três etapas em Portugal e uma delas é na Lousã”.

Já o presidente da Câmara de Arganil, Luís Paulo Costa, diz que, para a autarquia, o Rali de Portugal é “um evento de excelência”.

“É, inequivocamente, o evento que mais projeção confere ao nosso concelho e, nesse sentido, aquilo que estamos a planear neste momento são as intervenções que são necessárias ao nível da rede viária florestal. Estamos a falar de estradas de terra batida que no inverno são mais fustigadas, precisam sempre de algumas intervenções, que planeamos começar a fazer entre meados e final de fevereiro porque é um trabalho que necessita ser feito com alguma antecedência”, acrescenta.

Luís Paulo Costa conta que “o retorno mede-se em duas variáveis, por um lado o retorno imediato – ao nível da restauração, hotelaria e comércio -, mas na realidade [a maior vantagem] tem a ver com a projeção mundial desta região e do nosso concelho”.

“Houve um ano que valorizámos aquilo que era a comunicação publicada, de televisão e rádio, nacional e internacionalmente, e, de facto, o retorno a esse nível é avassalador, muito significativo”, reforça o autarca.

A fechar, as duas autarquias ouvidas pela Renascença estão em sintonia: ambas querem a continuidade do Rali nas suas regiões.

Luís Paulo Costa aproveita para deixar a dica: “Arganil é a casa do Rali e, por nossa vontade, é um evento que continuará em Arganil, se possível reforçando ainda mais o peso da região”.

O Rali de Portugal é a quinta prova do Mundial e vai decorrer entre 9 e 12 de maio de 2024.