Fórmula 1 regressa a Madrid mais de 40 anos depois

A Fórmula 1 estará de regresso às ruas de Madrid a partir de 2026. O anúncio foi feito hoje e o contrato é válido por dez temporadas da competição, entre 2026 e 2035.

Será um circuito novo na capital espanhola, ainda por construir, e que terá percursos de rua e de pista. De acordo com as previsões, o trajeto terá 5,74 quilómetros por volta, 20 curvas e um tempo previsto de volta a rondar o minuto e 32 segundos.

Espanha recebe a Fórmula 1 de forma consecutiva desde 1986, quando voltou ao calendário após quatro anos de ausência. Desde então que se realiza sempre na Catalunha. Jarama, em Madrid, recebeu várias edições durante a década de 70 e 80. A última foi em 1981.

No entanto, Barcelona ainda não está oficialmente riscado do mapa. Segundo a imprensa especializada, há negociações a decorrer com a organização da prova, que tem contrato até à temporada de 2026.

"Madrid é uma cidade incrível com grande herança cultural e desportiva. É o início de um novo capítulo para a Fórmula 1 em Espanha", afirmou Stefano Domenicali, presidente da Fórmula 1.

José Vicente de los Mozos, presidente do comité executivo da IFEMA Madrid, organizadora de eventos na capital espanhola, fala em "sonho cumprido".

"A Fórmula 1 está de regresso a Madrid após quatro décadas de ausência. Queremos organizar um evento que se torne uma referência na Fórmula 1, especialmente desenhado de forma única para os adeptos e as equipas. Queremos mergulhar na criação de um novo conceito que combine desporto e entretenimento", conclui.