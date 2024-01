Sainz alarga vantagem para mais de uma hora no Dakar

O piloto espanhol Carlos Sainz (Audi) terá dado a estocada final na classificação dos automóveis da 46.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, ao assegurar uma vantagem de quase uma hora e meia após a penúltima etapa.

Sainz, que partia com a liderança presa por 13 minutos, viu o seu principal adversário, o francês Sébastien Loeb (BRX) ceder mais de uma hora devido à quebra de um braço da suspensão dianteira do seu Hunter ao quilómetro 132 dos 420 que compunham a 11.ª especial da prova, que pelo quinto ano se disputa na Arábia Saudita.

O espanhol nem precisou de vencer a tirada, terminando na terceira posição, a 05.35 minutos do mais rápido do dia, o francês Guerlain Chicherit (Toyota), que repetiu o triunfo da véspera. O belga Guillaume de Mevius (Toyota) foi o segundo, a 5.32.

Na geral, Sainz lidera, com 1:27.06 horas de vantagem sobre De Mevius, com Loeb a descer à terceira posição, a 1:36.02 horas.

O francês ficou à espera do camião de assistência da sua equipa, mas acabou por resolver a avaria da suspensão com recurso a uma peça do Hunter do chinês Zi Yungang.

Nas motas, Ross Branch (Hero) venceu a tirada, com 32 segundos de vantagem sobre o líder da geral, o norte-americano Ricky Brabec (Honda). O francês Adrien van Beveren (Honda) foi o terceiro, a 03.17 minutos.

António Maio (Yamaha), no 27.º posto, foi o melhor português, com Bruno Santos (KTM) em 30.º e Mário Patrão (Honda) em 31.º.

Na geral, Brabec tem, agora, 10.22 minutos de avanço para Ross Branch, com Van Beveren em terceiro, a 14.31.

Sexta-feira disputa-se a 12.ª e última etapa da prova, em Yanbu, com 175 quilómetros cronometrados.