Há um português vencedor no Dakar. Bruno Santos tem o capacete mais original

O piloto português Bruno Santos estreia-se este ano no Dakar, na categoria de motociclos, e, no fim da prova, pelo menos uma vitória levará para casa: tem o capacete mais original.

O capacete, em tons de azul e com símbolos do oeste de Portugal, esteve a votos com mais quatro concorrentes na rede social Instagram do Dakar e foi o vencedor.

Decorado por Eduardo Códices propositadamente para a prova, os dois capacetes - iguais - têm de um lado uma onda, aludindo ao Oceano Pacífico, e do outro lado um moinho de vento. Códices demorou duas semanas a fazer o trabalho, num processo que registou em vídeo.