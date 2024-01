Ricardo Porém sobe dois lugares em dia de descanso

O português Ricardo Porém (MMP) subiu dois lugares na classe Challenger do Rali Dakar, após a desclassificação de dois pilotos por irregularidades encontradas na embraiagem dos carros.

A inspeção técnica aos veículos de Eryck Goczal (Taurus) e de Michal Goczal (Taurus) encontrou discos em carbono nas embraiagens, cuja utilização é proibida.

Michael Guthrie (Taurus) passa a ser o líder da categoria e o piloto de Leiria sobe ao sétimo lugar, agora a 3h05 do primeiro classificado.

Este sábado foi dia de descanso no Dakar. No domingo corre-se a sétima etapa, entre Riade e Al-Duwadimi, com 483 quilómetros cronometrados.