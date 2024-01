Ross Branch e de Mevius conquistam primeira etapa na Arábia Saudita

O piloto Ross Branch (Hero), nas motas, e o belga Guillaume de Mevius (Toyota), nos automóveis, venceram a primeira etapa da 46.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, entre Al-Ula e Al Henakiyah, na Arábia Saudita.

Numa tirada marcada pela queda e desistência do português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero), Ross Branch gastou 4:56.01 horas para cumprir os 414 quilómetros cronometrados, deixando o norte-americano Ricky Brabec (Honda) a 10.54 minutos, com o também norte-americano Mason Klein (Korr) em terceiro, a 11.19.

Rui Gonçalves (Sherco) foi o melhor representante nacional, na 19.ª posição, a 35.51 minutos do vencedor, com o luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) em 26.º e António Maio (Yamaha) em 32.º.

Mário Patrão (Honda), que foi 43.º classificado na etapa de hoje, venceu entre os pilotos veteranos. "Estou a adaptar-me à moto com cautela e perseverança. Foram os primeiros quilómetros a sério e, para já, tem sido uma experiência incrível. O traçado de prova é absolutamente novo, então há que conduzir com cautela e fazer valer a experiência que tenho", disse.

Ross Branch tinha parado em pista para ajudar Tosha Schareina (Honda), que caiu ao quilómetro 240 dos 414 previstos, mas viu a organização restituir-lhe os 25.10 minutos perdidos a assistir o espanhol, que partiu um pulso.

Com estes resultados, Branch é o novo líder, com 11.54 minutos de vantagem sobre Brabec e 11.58 sobre Klein. Rui Gonçalves é o melhor português, em 19.º.

De fora ficou também o português Joaquim Rodrigues Jr., que caiu ao quilómetro 82 e foi forçado a abandonar a prova pelo segundo ano consecutivo.

Nos automóveis, De Mevius bateu o espanhol Carlos Sainz (Audi), por 1.44 minutos, com o sul-africano Giniel de Villiers (Toyota) em terceiro, a 9.18 minutos.

O dia ficou marcado pelos problemas sofridos pelo qatari Nasser Al-Attiyah (BRX) e o francês Sébastien Loeb (BRX). Attiyah, vencedor em 2023, sofreu dois furos ainda na parte inicial e cedeu 24.47 minutos para o vencedor. Já Loeb, que também furou, ainda sofreu problemas com o rádio e com um braço de direção partido, perdendo 22.47 minutos.

O compatriota Stéphane Peterhansel (Audi) não conseguiu entrar no ritmo e cedeu mais de meia hora para os primeiros.

O navegador português Paulo Fiúza, que acompanha o lituano Vaidotas Zala (Mini), terminou às portas do pódio, na quarta posição, a 10.42 do vencedor.

João Monteiro e Nuno Morais (Can Am) ocuparam a 18.ª posição entre os Challenger (veículos ligeiros protótipos), seguidos de Ricardo Porém e Augusto Sanz (MMP).

Nos SSV, o navegador Fausto Mota, que acompanha o brasileiro Cristiano Batista (Can Am), foi sétimo, com João Monteiro e Filipe Palmeiro (Can Am) em 10.º, depois do segundo lugar da véspera. Na geral, Fausto Mota é sétimo e João Ferreira é nono.

No domingo, disputa-se a segunda etapa, entre Al Henakiyah e Al Duwadimi, com 655 quilómetros, 463 deles cronometrados.