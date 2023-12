Campeão mundial de Fórmula 1 não consegue alugar carro em Faro por ser “demasiado novo”

O tricampeão de Fórmula 1 Max Verstappen considerado um dos pilotos mais talentosos da história do automobilismo não conseguiu alugar um Mercedes AMG GT, em Faro, no rent-a-car ‘Sixt’, por ser “demasiado novo”.

A situação ocorreu na semana passada, no aeroporto de Faro. O piloto terá vindo a Portugal com um grupo de 20 amigos para uns dias de diversão. Alugou o Autódromo Internacional do Algarve, e fez reservas de 20 carros de alta velocidade.

Mas, de acordo com o “The Sun”, “quando chegou ao aeroporto, o piloto neerlandês ficou chocado quando lhe disseram que não podia conduzir o Mercedes que queria”.

“É um piloto experiente na Fórmula 1, que está habituado a lidar com carros potentes, por isso é algo inacreditável pensar que não o deixaram conduzir. Mas eram essas as regras e ele respeitou-as”, disse uma fonte ao 'The Sun'.

Max Verstappen tem 26 anos, mas para conseguir conduzir o carro que chega aos 315 km/h - seria preciso ter 30 anos para concluir o aluguer.

A empresa veio depois pedir desculpa, explicando que os funcionários deviam ter aberto uma exceção.

“Os funcionários da ‘Sixt’ em Portugal apenas seguiram as regras que estão criadas por questões de seguradoras. De forma a ser encontrada uma solução no momento, providenciámos ao Sr. Verstappen outro veículo de topo. Contudo, há situações especiais que podem justificar um desvio às regras. Este era um desses casos. Pedimos desculpa ao Sr. Verstappen. Ele pode alugar o carro que quiser em qualquer altura. Não temos qualquer dúvida quanto à sua capacidade e experiência para conduzir carros destes”, disse fonte da ‘Sixt’

Nascido na Bélgica, Verstappen venceu 54 corridas e subiu ao pódio 98 vezes na sua carreira na F1. Começou no karting aos quatro anos e começou a competir aos competia aos sete. Desde 2016 corre pela Red Bull.