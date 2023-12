Diretor desportivo da Hyundai nos ralis assume presidência de toda a equipa

O francês Cyril Abiteboul vai assumir em janeiro a presidência da Hyundai Motorsport, cargo que acumulará com a função de diretor desportivo da equipa no Mundial de Ralis (WRC), anunciou a marca sul-coreana esta quarta-feira.

O francês Cyril Abiteboul, antigo diretor-geral da escuderia Renault na Fórmula 1, assumiu o comando da equipa Hyundai no WRC em janeiro deste ano, tendo, segundo a marca, “ajudado a introduzir mudanças organizacionais importantes”.

Ainda de acordo com a Hyundai, “o anúncio de Abiteboul como presidente é acompanhado por várias outras medidas de reestruturação interna que entrarão em vigor a partir do início de 2024, com o objetivo de melhorar o desempenho e a eficiência à medida que a empresa olha para as próximas temporadas”.

Em declarações divulgadas pela Hyundai, o francês agradeceu a confiança e garantiu que tenciona continuar o trabalho de Sean Kim: “Sabemos que há trabalho a fazer, mas contamos com uma equipa de indivíduos dedicados e talentosos, que me esforçarei para orientar com os mesmos valores de respeito e confiança que Sean fez durante sua gestão”.