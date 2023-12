Miguel Oliveira vai correr pela Trackhouse em 2024

O piloto português Miguel Oliveira vai representar a Trackhouse, nova equipa na MotoGP.

O anúncio foi feito hoje nas redes sociais. A equipa de NASCAR entra na MotoGP e fica com a estrutura que pertencia à RNF. Os pilotos continuam os mesmos: Miguel Oliveira e Raul Fernández.

A RNF, "satélite" da Aprilia, cujas cores o piloto português defendeu na época passada, foi proibida de competir na próxima temporada devido a "infrações repetidas e violações do Acordo de Participação que afetam a imagem pública do mundial".



Miguel Oliveira vai arrancar a sua sexta temporada na MotoGP, depois de ter estado dois anos na Tech 3, outros dois na KTM e um na Aprilia RNF.

O português não conseguiu nenhum pódio esta época e terminou a temporada no 16.º posto com 76 pontos somados. Foi a sua pior época desde a temporada de estreia, em 2019, quando foi 17.º com 33 pontos.