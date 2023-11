"Miguel Oliveira vai correr no MotoGP em 2024", garante Federação Internacional

"Os problemas são com a equipa RNF. Terá outro diretor de equipa, etc. Ou seja, vai estar rodeado de outras pessoas", explica.

Questionado se Miguel Oliveira continuará no MotoGP na nova época, Jorge Viegas é taxativo: "Com certeza."

Todavia, em entrevista a Bola Branca , e já depois, também, de a organização do Mundial ter revelado a grelha de 22 pilotos para a nova época, com Oliveira incluído, Jorge Viegas tranquiliza os adeptos.

A RNF, "satélite" da Aprilia, cujas cores o piloto português defende esta época, foi proibida de competir na próxima temporada devido a "infrações repetidas e violações do Acordo de Participação que afetam a imagem pública do mundial".

Sobre o que aconteceu para a RNF ser afastada, Jorge Viegas ressalva que "nestes casos polémicos há sempre duas versões".

"Há a versão da associação de equipas dizendo que devem dinheiro e há a versão da equipa a referir que nada deve e que querem substituí-los. Mas é uma questão contratual e que nada tem a ver com o Miguel, obviamente", avança o líder o organismo máximo do motociclismo, que se mostra confiante, ainda, na manutenção por vários anos do Grande Prémio (GP) de Portugal no calendário de velocidade.

A pista algarvia de Portimão volta a receber uma etapa do mundial de MotoGP em 2024. Será a segunda, a seguir ao arranque, no Qatar. Isso mesmo foi anunciado na semana passada. Todavia, Jorge Viegas vai um pouco mais longe, nestas declarações a Bola Branca.

"As coisas estão encaminhadas para que continuemos com o MotoGP em Portimão durante muitos anos. É só necessário que quem é responsável, e tem de financiar o GP, o faça a tempo e horas. É só isso", finaliza o presidente da FIM.