Bicampeão mundial Kalle Rovanpera competirá de forma parcial no WRC em 2024

O piloto finlandês Kalle Rovanperä, bicampeão mundial de ralis (WRC), vai competir de forma parcial na temporada de 2024 por vontade própria, para "recarregar as baterias", anunciou a sua equipa Toyota.

"A principal razão é que já conduzo carros de rali há 15 anos, o que é bastante tempo, e embora as últimas temporadas tenham sido extraordinárias, também têm sido muito exigentes mental e fisicamente", explicou o finlandês de 23 anos, em comunicado.

Esta decisão irá permitir a Kalle Rovanperä, entre outras coisas, "fazer drift e talvez outros eventos interessantes", para além dos ralis em que irá participar no próximo ano.

"Achei que tinha chegado a hora de tirar um ano para recarregar as baterias, antes de voltar em tempo integral para lutar novamente pelo campeonato", acrescentou o bicampeão, um dia após o rali do Japão, última ronda da temporada.

Tornando-se no ano passado, aos 22 anos, o mais jovem campeão da história do WRC, a carreira de Kalle Rovanperä, filho do antigo piloto de ralis Harri Rovanperä, é, de momento, marcada por vários recordes.

O nórdico tornou-se em 2020 o mais jovem a subir ao pódio de uma etapa do Mundial de ralis (Suécia) e, depois, o mais jovem líder de uma prova no mesmo ano, o mais jovem líder da classificação e o mais jovem vencedor de uma ronda do WRC.

Além de Rovanperä e do francês Sébastien Ogier, também envolvido num programa parcial pelo terceiro ano consecutivo, a Toyota será representado no próximo ano pelo britânico Elfyn Evans, vice-campeão mundial de 2023, e o japonês