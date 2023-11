O piloto Miguel Oliveira caiu na primeira volta da corrida sprint do Grande Prémio do Qatar de MotoGP e foi transportado para o centro médico do circuito.

Não há, para já, mais informações sobre o estado do português, que caiu juntamente com Aleix Espargaró e Enea Bastianini.

A corrida sprint foi vencida por Jorge Martin, a oitava da temporada.

Veja as imagens do acidente: