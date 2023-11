Miguel Oliveira com fratura de omoplata

O piloto Miguel Oliveira fraturou a omoplata direita e seguiu para o hospital. A atualização é da MotoGP, após as primeiras análises ainda no circuito do Qatar.

Também Aleix Esparagó fraturou a cabeça e ainda irá fazer testes para saber se pode participar na prova deste domingo.

O piloto português caiu na primeira volta da corrida sprint no Qatar, juntamente com Aleix Espargaró e Enea Bastianini.



O espanhol Jorge Martin (DucatiI) venceu a corrida sprint e recuperou sete pontos na luta pelo título, deixando o italiano Fábio Di Giannantonio (Ducati) na segunda posição, a 0,391 segundos, com o italiano Luca Marini (Ducati) em terceiro, a 3,370 segundos.



O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), líder do campeonato e que tinha a possibilidade de ser campeão já aqui no Qatar, foi apenas quinto classificado e viu Martin ficar a apenas sete pontos de distância, adiando a decisão do título para a próxima ronda, a última, em Valência.

Veja as imagens do acidente com Miguel Oliveira: