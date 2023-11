Miguel Oliveira fecha primeiro dia no Japão com o 16.º tempo

Miguel Oliveira terminou a primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Qatar de MotoGP na 15.ª posição, esta sexta-feira, a 1,213 segundos do piloto mais rápido em pista, Jorge Martin.

O espanhol, que luta ainda pelo título Mundial com Francesco Bagnaia, fez a sua melhor volta em 1.56,393 minutos, seguido de Johann Zarco, Pecco Bagnaia e Raul Fernández, companheiro de equipa do piloto português.

A segunda sessão de treinos está marcada para sábado, pelas 12h00. Essa sessão ditará o apuramento para a qualificação. Com a Q1 depois marcada para as 12h40 e a Q2 para as 13h05.

A corrida sprint realiza-se às 17h00, com a corrida principal a ter lugar domingo.