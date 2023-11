Miguel Oliveira. “Não há nada que explique a queda” na Malásia

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) revelou que "não há nada que justifique" a queda que sofreu no Grande Prémio da Malásia de MotoGP, 18.ª e antepenúltima prova da temporada.

"Infelizmente, caí na curva nove. Perdi a frente mais cedo do que aquilo que normalmente sinto como limite para a roda bloquear. Estivemos a ver os dados e não há nada que explique a queda", explicou Miguel Oliveira.

No entanto, logo na primeira volta, o piloto luso sofreu um toque do companheiro de equipa, o espanhol Raúl Fernández, que provocou a quebra de uma das asas do lado esquerdo da mota do piloto natural de Almada.

"A asa foi completamente arrancada e isso levou a algum desequilíbrio e a uma grande dificuldade em parar a mota", disse ainda.

Oliveira reconheceu que já sabia que teria pela frente "uma corrida difícil", pois era "difícil ou mesmo quase impossível fazer ultrapassagens".

O piloto português sublinhou, contudo, que a equipa "não desiste facilmente" e espera recuperar "já no Qatar".

"Vamos para uma pista com piso novo e numa altura completamente diferente do ano [à que os pilotos estão habituados, em março] e esperamos poder revelar-nos competitivos", terminou.

O piloto luso foi apanhado na classificação pelo italiano Enea Bastianini (Ducati), que venceu a corrida de hoje, ambos com 76 pontos.