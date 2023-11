Miguel Oliveira foi 18.º na corrida 'sprint' da Malásia

O piloto Miguel Oliveira (Aprilia) terminou na 18.ª posição na corrida 'sprint' do Grande Prémio da Malásia de MotoGP, 18.ª ronda da temporada, ganha pelo espanhol Alex Márquez (Ducati).

Oliveira, que largou da 19.ª posição, terminou as 10 voltas a 15,058 segundos do vencedor, Alex Márquez, que deixou o compatriota Jorge Martin (Ducati) na segunda posição, a 1,589 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 3,034 segundos.

Desta forma, Jorge Martin recuperou dois pontos ao líder do campeonato, 'Pecco' Bagnaia, colocando-se a 11 do primeiro lugar.

Mas o piloto madrileno apanhou um susto logo na volta de formação, ao ver uma peça soltar-se da sua mota, um problema que foi resolvido pelos seus mecânicos.

Bagnaia largou da 'pole position' mas cedo mostrou não ter ritmo para acompanhar Jorge Martin e Alex Márquez, que tem dominado o fim de semana na Malásia.

Já Miguel Oliveira fez um mau arranque e terminou a primeira volta em 21.º, depois de ceder duas posições face ao lugar de partida.

O piloto português foi recuperando ao longo das 10 voltas, fechando a corrida 'sprint' no 18.º lugar.

Enquanto isso, lá na frente, Alex Márquez encetava o ataque à vitória desde cedo mas, na terceira volta, falhou uma travagem e desceu a terceiro. Viria a chegar ao comando à sexta volta, vencendo pela segunda vez uma corrida 'sprint' esta temporada, depois de ter ganhado na Grã-Bretanha, quebrando uma série de cinco triunfos consecutivos de Jorge Martin.

O espanhol também se desenvencilhou de Bagnaia na sexta volta, recuperando mais uns pozinhos na luta pelo título mundial.

Nota ainda para a 27.ª queda sofrida pelo espanhol Marc Márquez (Honda), igualando o seu recorde negativo que datava de 2017.

O piloto catalão, que está de saída da Honda, retomou a prova, fechando em 21.º.

Com estes resultados, Bagnaia chegou aos 396 pontos, mais 11 do que Jorge Martin.

"Dei o máximo mas o máximo, hoje, não foi suficiente para vencer", sublinhou o italiano, depois de uma corrida extenuante, debaixo de temperaturas elevadas.

Miguel Oliveira mantém o 15.º lugar no campeonato, com 76 pontos.