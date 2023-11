Miguel Oliveira vai continuar na Aprilia e deixa críticas à Honda

O piloto Miguel Oliveira anunciou que vai permanecer na CryptoData RNF Aprilia na próxima temporada.

O português chegou a ser apontado à Honda, mas acabou por ficar na equipa italiana, muito devido à abordagem da marca japonesa.

"Após algumas tentativas de contacto, percebeu-se alguma falta de liderança e estratégia, por isso decidimos continuar aqui. Foi esse o meu compromisso desde o início e é aqui vou ser fiel", afirmou à Sporttv.

Esclarecido o futuro, Miguel Oliveira quer fazer um bom resultado no Grande Prémio da Malásia e ver a evolução da moto. "Mais do que aquilo que a Aprilia evoluiu, é a minha evolução na condução. Fizemos alterações na moto para o meu estilo, eu fiz-me mais à moto. Será uma experiência mais competitiva do que foi o teste. Com os quilómetros já feitos saberei mais a linhas a fazer e como guiar a moto até tirar o máximo partido dela", acrescentou.

A três provas do final da temporada, Miguel Oliveira é 15º no mundial de pilotos com 76 pontos.