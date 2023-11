Mais uma pole position para Verstappen

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou a 11.ª “pole position” da temporada de Fórmula 1 no Grande Prémio do Brasil, 19.ª corrida da época.

Verstappen, já campeão antes desta prova, fez o seu melhor tempo em 1.10,727 minutos, batendo o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por 0,294 segundos, com o canadiano Lance Stroll (Aston Martin) em terceiro, a 0,617.

A última fase da qualificação, a Q3, foi interrompida quando faltavam 4.19 minutos para o final com uma bandeira vermelha devido à chuva que se abateu sobre o circuito de Interlagos, em São Paulo.

Inicialmente, começaram a sentir-se os aguaceiros ainda durante a primeira das duas tentativas de voltas rápidas, que rapidamente desembocaram numa tromba de água.

Com o anoitecer a aproximar-se, a sessão já não foi retomada e as equipas receberam mesmo ordem para encerrarem as portas das garagens para não se inundarem.

Desta forma, Verstappen, que já leva 16 vitórias este ano (recorde na Fórmula 1) e tinha sido o 16.º mais rápido nos treinos livres de hoje, rubricou a 11.ª 'pole' da temporada, 31.ª da carreira, ao ser o terceiro carro em pista quando começou a chover.

Pior sorte teve o companheiro de equipa, Sergio Pérez, que foi o último a tentar uma volta rápida, não conseguindo ir além do nono lugar, apenas atrás do espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que ainda teve uma pequena saída de pista.

O australiano Oscar Piastri (McLaren) nem sequer marcou tempo nesta terceira fase da qualificação.

A surpresa do dia foi a Aston Martin que, para além do terceiro lugar de Lance Stroll (melhor resultado do ano), colocou o espanhol Fernando Alonso na quarta posição.

Verstappen está, assim, em oitavo lugar na lista dos pilotos com mais poles de todos os tempos, mas a apenas uma do britânico Nigel Mansell (32), que é sétimo, e a duas de Jim Clark e Alain Prost (33), que são os sextos. Seguem-se Sebastian Vettel (57), Ayrton Senna (65), Michael Schumacher (68) e, no topo da lista, Lewis Hamilton, com 104.

No sábado, disputa-se a qualificação eliminatória para a corrida sprint, a última da temporada, que se disputa às 18h30, com a corrida principal agendada para domingo.