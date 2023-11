Fórmula 1. Verstappen ganha corrida sprint no Brasil

O neerlandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu a corrida sprint do Mundial de Fórmula 1 no Brasil.

O já campeão do mundo saiu do segundo lugar, mas acabou por vencer com quatro segundos de vantagem sobre Lando Noris e 13 sobre Pérez.

Este foi o quarto triunfo da temporada para Verstappen neste formato esta época.

Nos lugares seguintes ao pódio, mas ainda em lugares pontuáveis, ficaram George Russell, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton e Carlos Sainz.

Domingo é dia de corrida principal, marcada para as 17 horas.