Félix da Costa coloca resistência "em pausa" e corre apenas na Fórmula E

"Não é um adeus definitivo, é um até já", refere o piloto, em comunicado divulgado dias antes da corrida 8 Horas do Bahrein, a última prova da temporada do Mundial de Resistência, em que ainda vai estar presente.

Há um mês, o piloto luso admitia, em entrevista à Lusa, que tinha por "grande objetivo" vencer os dois campeonatos no mesmo ano, mas, reconhece agora, isso não vai ser para já.

"Voltarei para concretizar este meu sonho. Por agora vou-me focar na Fórmula E e em lutar pelo título de pilotos e apoiar a Porsche a 100% neste campeonato", explica.

No Bahrein, pretende despedir-se da equipa com 'chave de ouro': "A JOTA é mais que uma equipa, é um grupo de amigos, uma verdadeira segunda família. Quero agradecer ao David Clarke e ao Sam Hignett por estes fantásticos anos juntos, onde além de termos vencido as 24 horas de Le Mans e um campeonato do mundo, passámos também excelentes momentos".

O programa no Bahrein tem início na quinta-feira, com uma sessão de treinos livres, e, um dia depois, tem lugar nova sessão de treinos livres e também a qualificação. No sábado, disputa-se a corrida, com oito horas de duração e com um total de 36 carros, 12 deles na classe principal (Hypercar), 11 na LMP2 e 13 na classe LMGTE Am.