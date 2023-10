Miguel Oliveira 13.º no Grande Prémio da Austrália

Miguel Oliveira terminou, este sábado, o Grande Prémio da Austrália de MotoGP no 13.º lugar. Johann Zarco foi o vencedor da corrida principal do fim de semana, que trocou de dia com o sprint por previsões de mau tempo para domingo.

O piloto português partiu da 19.ª posição, após uma qualificação difícil. Mas Oliveira aproveitou as incidências da corrida e a melhor performance relativa da sua moto para subir até 13.º, acumulando três pontos.

A prova foi liderada quase de uma ponta a outra por Jorge Martin (Pramac), que chegou a ter uma vantagem de três segundos. No entanto, o piloto da equipa cliente da Ducati foi apanhado e engolido por quatro pilotos nas últimas quatro voltas.

Martin perdeu a liderança para o colega de equipa, Zarco, e de seguida cedeu o segundo lugar a Francesco Bagnaia (Ducati), o rival na luta pelo título de 2023. Di Giannantonio (Ducati) e Brad Binder (KTM) também não falharam a oportunidade de subir na classificação.

A corrida sprint, marcada agora para este domingo, só será realizada caso as condições climatéricas da ilha Phillip o permitam. Estão previstos ventos de mais de 80 km/h.