Rali de Portugal entre 9 e 12 de maio

O Rali de Portugal vai disputar-se entre 9 e 12 de maio de 2024. O calendário oficial do Mundial de Ralis (WRC) foi apresentado esta quinta-feira.

O calendário para 2024 tem três novidades: a primeira é a mudança do Rali do Quénia de junho para finais de março; a segunda é o regresso do Rali da Polónia; a terceira é a estreia do Rali da Letónia.

Em relação a 2023 caem os ralis no México e na Estónia.

Calendário do Mundial de Ralis 2024:

Monte Carlo: 25-28 janeiro;

Suécia: 15-18 fevereiro;

Quénia: 28-31 março;

Croácia: 18-21 abril;

Portugal: 9-12 maio;

Sardenha (Itália): 30 maio-2 junho;

Polónia: 27-30 junho;

Letónia: 18-21 julho;

Finlândia: 1-4 agosto;

Grécia: 5-8 setembro;

Chile: 26-29 setembro;

Europa Central: 31 outubro-3 novembro;

Japão: 21-24 novembro.