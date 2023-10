Miguel Oliveira "inspirado a ser o melhor" na Austrália

Miguel Oliveira assume que o circuito de Phillip Island, onde este fim de semana se disputa o Grande Prémio da Austrália do Mundial de MotoGP, 16.ª ronda da temporada, o inspira a fazer e ser o melhor.

Em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da equipa RNF Aprilia, o piloto português garante que esta é uma pista de que gosta.

“Phillip Island é uma pista de que gosto. Tem curvas muito rápidas. É um circuito que me inspira a ser o melhor. Com certeza vou tentar o meu melhor”, destaca.

Miguel Oliveira chega a esta prova depois de um 12.º lugar no GP da Indonésia, no domingo passado, numa corrida em que se debateu com a excessiva e rápida degradação dos pneus escolhidos.

“Depois de um fim de semana complicado na Indonésia, é ótimo estar de volta à mota apenas alguns dias depois”, concluiu.

O piloto luso chega a esta ronda na 13.ª posição do campeonato, com 73 pontos. O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) é o líder, com 346 pontos, mais 18 do que o espanhol Jorge Martin (Ducati), que é segundo.