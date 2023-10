MotoGP. Miguel Oliveira termina em 12º na Indonésia

O piloto português Miguel Oliveira, em Aprilia, terminou, este domingo, o Grande Prémio da Indonésia de MotoGP na 12ª posição.

Oliveira seguia na oitava posição quando um toque do sul-africano Brad Binder, em KTM. o tirou da luta por um melhor lugar.

Francesco Bagnaia, numa Ducati, venceu no circuito de Mandalika e recuperou o primeiro lugar do Mundial, uma vez que o rival Jorge Martín, também com uma Ducati, não terminou a prova. O madirleno caiu quando seguia isolado na liderança da corrida.