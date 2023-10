Miguel Oliveira lamenta “má escolha” de pneus

O piloto Miguel Oliveira (Aprilia) lamenta a "má escolha" de pneus para o Grande Prémio da Indonésia de MotoGP, que terminou na 12.ª posição depois de ter sido abalroado pelo sul-africano Brad Binder (KTM).

Miguel Oliveira cortou a meta a 36,639 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), com o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) na segunda posição, a 0,306 segundos, e o francês Fabio Quartararo (Yamaha) em terceiro, a 0,433.

"Este foi um fim de semana difícil. Algumas das afinações que fizemos na mota ajudaram-nos a entender o que preciso para pilotar melhor, mas já o descobrimos demasiado tarde", começou por dizer o piloto natural de Almada.

Oliveira explicou que, como o ritmo no sábado, na corrida sprint, "não foi mau com o pneu macio", decidiram utilizá-lo todo o fim de semana, pois na RNF Aprilia sentiram que "a escolha do médio não acrescentaria muito".

"Contudo, as condições da corrida foram diferentes e descobrimos ainda bastante cedo que a escolha pelo macio foi errada", frisou.

O piloto da Aprilia ainda foi abalroado por Brad Binder na volta 11, baixando de oitavo a 17.º, antes de recuperar para o 12.º posto final.

"Acho que essa não foi a principal razão para o resultado de hoje. Espero aprender com este fim de semana e ficar com as coisas positivas para [a próxima prova, em] Philip Island [na Austrália]", concluiu o piloto luso.

Com o resultado de hoje, Miguel Oliveira manteve o 13.º lugar do campeonato, agora com 73 pontos.