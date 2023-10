MotoGP. Miguel Oliveira em 10º na "corrida sprint"

O piloto Miguel Oliveira ficou no 10º lugar na "corrida sprint" do Grande Prémio da Indonésia, prova que garantiu à Ducati o título de construtores. Por sua vez, Jorge Martin venceu a corrida e passou à liderança do Mundial



Esta foi a quarta "corrida sprint" consecutiva que o piloto madrileno da Ducati venceu. Martin é o terceiro piloto a liderar esta temporada, depois de Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi.

No Mundial de construtores está tudo decidido, com a Ducati a garantir mais um título mundial.

O Grande Prémio da Indonésia corre-se no domingo, no circuito de Mandalika. Miguel Oliveira, em RNF Aprilia, vai largar do luagr 12.