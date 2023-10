Miguel Oliveira apurado para a 2ª fase de qualificação do GP da Indonésia

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) apurou-se esta sexta-feira diretamente para a segunda fase da qualificação (Q2) do Grande Prémio da Indonésia de MotoGP, 15.ª ronda da temporada.

O piloto natural de Almada concluiu a sessão com o tempo de 1.31,199 minutos, a 0,725 segundos do mais rápido, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia). Maverick Viñales (Aprilia) foi o segundo mais rápido, a 0,154 segundos, com o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) em terceiro, a 0,170, apesar de ter sido operado à fratura de uma clavícula no passado fim de semana.

Miguel Oliveira, que venceu a prova disputada no circuito de Lombrok em 2022, tinha sido o 19.º no primeiro treino livre do dia.

O espanhol Jorge Martin (Ducati), que chega a esta prova a apenas três pontos do líder, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), foi o quinto dos treinos cronometrados, a 0,400 do mais rápido, enquanto o comandante do campeonato e campeão em título não foi além da 16.ª posição e terá de passar pela primeira fase da qualificação (Q1) este sábado.

Esta é a segunda vez esta temporada que o campeão terá de passar pela Q1, depois de já o ter feito no GP de Espanha, em Jerez de la Frontera, no final de abril.