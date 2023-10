Miguel Oliveira. “É uma honra” que a Honda “pense em mim”

O piloto Miguel Oliveira confirma que foi contactado pela equipa oficial da Honda para, eventualmente, ocupar o lugar de Marc Márquez na próxima época de MotoGP.

O português da RNF Aprilia diz que não há nada em concreto, mas mostra-se "honrado" com o interesse.

"Nas últimas temporadas vimos coisas que antes não aconteciam: pilotos com contrato que foram mandados para casa e outros que rescindiram para ir para outras equipas. Tudo é possível e tenho de dizer que é uma honra que uma marca tão grande como a Honda pense em mim, principalmente quando se trata de uma moto oficial", referiu, citado pelo “Motorsport” e pelo “Autosport”.

Miguel Oliveira acrescenta: “Não há nada em cima da mesa, apenas uma aproximação."

O “88” tem contrato com a RNF Aprilia até 2024 e explicou: "A Aprilia tem direito preferencial sobre mim para me oferecer uma moto oficial em 2025 e 2026, não para 2024".

No próximo fim de semana disputa-se o GP da Indonésia de MotoGP. A corrida sprint disputa-se no sábado, às 8h00, e a corrida principal no domingo, à mesma hora.