Fórmula 1. Verstappen, já tricampeão, ganhou no Qatar

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) chegou aos 14 triunfos esta temporada no Mundial de Fórmula 1 depois de ter ganho o Grande Prémio do Qatar, em Losail.

Verstappen, que tinha assegurado matematicamente a conquista do terceiro título consecutivo na corrida “sprint” de sábado, largou da “pole position” para vencer com o tempo de 1:27.39,168 horas, deixando na segunda posição o australiano Oscar Piastri (McLaren), a 4,833 segundos, com o britânico Lando Norris (McLaren) em terceiro, a 5,969.

A prova ficou marcada pelo calor intenso e pelo perigo de degradação excessiva dos pneus, o que levou a Federação Internacional do Automóvel (FIA) a obrigar todos os pilotos a trocar as borrachas ao fim de um máximo de 18 voltas por cada pneu.

Ou seja, cada piloto fez pelo menos três paragens.

No entanto, os principais destaques da prova começaram a ganhar forma ainda antes da partida. A Ferrari não conseguiu deixar o carro do espanhol Carlos Sainz pronto devido a problemas no sistema de alimentação de combustível.

Já o mexicano Sérgio Perez (Red Bull) largou do “pit lane” devido ao acidente sofrido na véspera, na corrida sprint.

E o momento da partida desta 17.ª corrida da temporada (seria a 18.ª mas em maio foi anulado o GP da Emilia Romagna) foi de grande confusão, com os britânicos George Russell e Lewis Hamilton (Mercedes) a tocaram-se na primeira curva.

Como resultado, o heptacampeão ficou fora de prova logo no início.

A partir daí, Verstappen não foi importunado, nem com as mudanças obrigatórias de pneus. Os McLaren também mostraram ritmo superior à concorrência e garantiram os degraus mais baixos do pódio, deixando o resto da concorrência (Mercedes e Ferrari) a meio minuto de distância.

No final, o neerlandês foi guloso e ainda fez a melhor volta da corrida, com pneus médios, somando um ponto extra no campeonato.

A corrida ficou, ainda, marcada pelas altas temperaturas, que levaram mesmo o norte-americano Logan Sargeant (Williams) a abandonar na 40.ª das 57 voltas, devido à desidratação.

Vários pilotos aproveitavam as retas para tirar as mãos do volante para as refrescar e abrir as viseiras dos capacetes para deixar entrar ar.

"Foi das corridas mais duras que já fiz", admitiu, no final, o virtual tricampeão, Max Verstappen.

Com estes resultados, o neerlandês chegou aos 433 pontos, contra os 224 do mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que é segundo. O mexicano tinha terminado em nono mas uma penalização por exceder os limites de pista fê-lo baixar a 10.º.

Lewis Hamilton, que não pontuou, é o terceiro, com 194. O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), que hoje foi sexto, é quarto, com 183.

No Mundial de Construtores, que a Red Bull também já assegurou o título e lidera com 657 pontos, mais do dobro do que a Mercedes, que tem 326. A Ferrari é terceira, 298.

A próxima ronda é o GP dos Estados Unidos, em 22 de outubro, no Texas.