Marc Márquez deixa Honda um ano antes do final de contrato

O piloto espanhol Marc Márquez, seis vezes campeão do mundo de MotoGP, vai deixar a Honda no fim do Mundial de motociclismo de velocidade de 2023, um ano antes do fim do contrato, anunciou a equipa japonesa.

"A Honda e Marc Márquez decidiram, por mútuo acordo, pôr fim antecipado ao contrato de quatro anos no fim da temporada de 2023. (...) As partes concluíram que era do interesse de ambas seguir caminhos diferentes", indica a formação nipónica.

A decisão encerra uma ligação de quase 11 anos entre o piloto espanhol, de 30 anos, e a Honda, que resultou na conquista de seis títulos da categoria 'rainha' e um total de 59 vitórias em corridas, 101 pódios e a obtenção de 64 'pole positions'.

"Obrigado por esta fantástica viagem. 11 anos juntos. Partilhámos momentos inesquecíveis. Risos, choros, alegrias, alguns duros, mas o mais importante: uma ligação única e irrepetível. Separados, mas sempre juntos", escreveu o piloto, nas redes sociais.

O primeiro triunfo de Marc Márquez em MotoGP foi alcançado nos Estados Unidos, em 2013, ano em que conquistou o primeiro título mundial -- tornando-se o piloto mais jovem a fazê-lo -, que reeditou em 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019.