Tanak conquista Rali do Chile

O piloto Ott Tanak (Ford) venceu o Rali do Chile, 11.ª prova do Campeonato do Mundo. Já a Toyota garantiu o sétimo título de construtores.

O estónio foi mais rápido que o belga Thierry Neuville (Hyundai) por 42,1 segundos, com o britânico Elfyn Evans (Toyota) a terminar em terceiro, a 1.06,9 minutos.

Este é o segundo rali conquistado por Tanak esta temporada, o 19.º da carreira.

Na classificação geral, a liderança é para Kalle Rovanpera (Toyota), que terminou em quarto, com 217 no campeonato.