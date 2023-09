Miguel Oliveira falha acesso direto à Q2 no Japão por 56 milésimas

Miguel Oliveira falhou, esta sexta-feira, a passagem direta à segunda sessão de qualificação (Q2) do Grande Prémio do Japão de MotoGP, ao terminar o treino cronometrado no 11.º lugar, a 0,056 milésimas de segundo do décimo.

O piloto português, da Aprilia, terminou a sessão a 0,828 segundos do mais rápido, o sul-africano Brad Binder (KTM), que bateu o recorde do circuito de Motegi, ao fazer a melhor volta em 1.43,489 minutos. O recorde do espanhol Jorge Lorenzo vigorava desde 2015.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), campeão em título, foi o segundo mais rápido, a 0,029 segundos, com o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) em terceiro, a 0,295 segundos.

O espanhol Alex Rins (Honda), que viajou para o Japão depois de ter falhado sete provas devido a uma fratura da tíbia e perónio da perna direita, acabou por ser considerado inapto para este GP depois de rodar algumas voltas de forma a aferir o seu estado físico.



A sessão ficou marcada por algumas quedas, sem consequências físicas, incluindo a do espanhol Marc Marquez (Honda), que também falhou o apuramento direto para a Q2.

O antigo campeão do mundo tem sido o centro das atenções no Japão devido à incerteza do seu futuro. Apesar de ter contrato com a Honda por mais uma temporada, a imprensa espanhola dá por garantida a sua mudança para a equipa Gresini, da Ducati, no próximo ano.

Assim, Miguel Oliveira foi o melhor dos pilotos eliminados e no sábado terá a companhia de Joan Mir (Honda), Fabio Quartararo (Yamaha), Marc Márquez, Franco Morbidelli (Yamaha), Cal Cruthclow (Yamaha), que participa nesta ronda como convidado, Raul Fernandez (Aprilia), Takaaki Nakagami (Honda), Augusto Fernandez (GasGas) e Michelle Pirro (Ducati).

No sábado, disputa-se a qualificação e a corrida "sprint".