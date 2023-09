GP de Portugal passa a segunda prova do Mundial de MotoGP em 2024

O Grande Prémio de Portugal será a segunda prova do Mundial de MotoGP em 2024, de acordo com o calendário provisório divulgado pela organização esta quarta-feira.

Depois de ter acolhido a prova de abertura da temporada em curso, o Autódromo Internacional do Algarve vai receber a segunda prova do próximo ano, a 24 de março.

O Mundial de MotoGP, que conta com o português Miguel Oliveira (Aprilia) no pelotão, arranca a 10 de março, no Qatar, sendo que outra das novidades do próximo ano passa pela introdução de mais duas corridas, passando das atuais 20 para 22.

O Circuito Internacional de Sokol, no Cazaquistão, torna-se na 75.ª pista a acolher uma ronda do campeonato, a 16 de junho, e de regresso está, também, o GP de Aragão, a 1 de setembro do próximo ano.

Desta forma, serão 22 corridas em 18 países, agrupadas por regiões.

Calendário completo

O campeonato de 2024 arranca a 10 de março, no Qatar, e termina a 17 de novembro, em Valência.

Depois do Qatar e de Portugal, seguem-se o GP da Argentina (7 de abril) e o GP das Américas (14 de abril), antes do regresso à Europa, para o GP de Espanha, a 28 de abril.

A 12 de maio disputar-se-á o GP de França, seguindo-se as provas na Catalunha (26 de maio), Itália (2 de junho) e a estreia do Cazaquistão (16 de junho).

O Mundial prossegue nos Países Baixos (30 de junho), Alemanha (7 de julho) e, a seguir à pausa de verão, Grã-Bretanha (4 de agosto).

Seguem-se os GP da Áustria (18 de agosto), Aragão (1 de setembro) e San Marino (8 de setembro), na despedida do continente europeu.

A caravana mundialista viaja, depois, para a Índia (22 de setembro), Indonésia (29 de setembro) e Japão (6 de outubro).

Austrália (20 de outubro), Tailândia (27 de outubro) e Malásia (3 de novembro) completam a ronda da Oceania e Ásia.

O campeonato encerra na Europa, a 17 de novembro, em Valência.