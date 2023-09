Miguel Oliveira termina GP da Índia no 12.º lugar

A corrida ficou marcada pela queda de Pecco Bagnaia (Ducati), que deixa reacesa a luta pelo campeonato. O líder do campeonato rodava no segundo lugar - à frente de Martin, rival pelo título -, quando, na volta 13, caiu sozinho da sua Ducati oficial - desistindo pela terceira vez este ano.

Partindo do 17.º lugar, o piloto de Almada fez uma corrida largamente anónima, mas conseguiu conquistar alguns lugares com a RNF Aprilia. O colega de equipa, Raul Fernandez, terminou a corrida em 10.º.

Martin, que agora está a 13 pontos do topo da tabela, saltou do segundo para o primeiro lugar no arranque, com Bagnaia a segui-lo de terceiro para segundo.

Quem perdeu foi Bezzechi, que desta vez não foi abalroado, conseguindo aproveitar um erro de Jorge Martin e forçando ainda uma ultrapassagem sobre o compatriota da Ducati para recuperar a liderança logo na primeira volta.



Depois da queda de Bagnaia, Martin teve que segurar os ataques de Quartararo, o que resultou numa batalha pela segunda posição até à linha da meta.

O Campeonato do Mundo de Motociclismo segue agora para o circuito de Motegi, no Japão, nos dias 29 de setembro a 1 de outubro.

[atualizada às 12h50]