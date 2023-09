Miguel Oliveira termina sprint indiano em 12.º

O piloto de Almada, que partiu do 19.º lugar, terminou a prova de 11 voltas a mais de 15 segundos do vencedor espanhol da Pramac Ducati.

O português Miguel Oliveira foi o 12.º classificado na corrida sprint deste sábado do MotoGP, na Índia. O vencedor foi Jorge Martin, que ganhou pela terceira vez consecutiva.

O toque pôs Marini no chão e a caminho do centro médico para exames, mas Bezzechi apenas desceu na classificação, para o 17.º lugar. Pouco depois, o italiano da VR46 tornou-se o mais rápido em pista, o que o levou até ao 5.º lugar no final.

Francesco Bagnaia (Ducati), atual campeão e líder do campeonato, partiu do terceiro lugar e nunca teve resposta para o andamento de Jorge Martin, terminando em segundo. Marc Marquez fechou o pódio, pela Honda.

A corrida sprint começou cerca de hora e meia depois do previsto, devido a aguaceiros fortes que interromperam outras sessões. A corrida de domingo tem início previsto para as 11h00 portuguesas.

[atualizada às 13h18]